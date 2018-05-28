500T'de koltuğa çuvalı oturttu, tartışma çıktı.

İstanbul'da yolcu taşıyan meşhur 500T halk otobüsünde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Genç adam otobüse binerken yanındaki çuvalın da parasını vererek tıkabasa dolu otobüste iki kişilik koltukta kendisi ve çuvalıyla yolculuk etmeye kalkınca olanlar oldu.

Ayaktaki diğer yolcuların büyük tepkisine neden olan genç adam otobüsten aşağı indirildi.

