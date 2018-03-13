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93 yaşındaki kadının mutluluktan havalara uçtuğu muhteşem anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

93 yaşındaki bir kadın kendisinden çok daha genç bir kadından dans eğitimi alıyor. İşte yaşlı kadının mutluluktan uçtuğu o anlar...

Hayatınızda gördüğünüz en güzel şey bu videoda olabilir. 93 yaşındaki bir kadın kendisinden çok daha genç bir kadından dans eğitimi alıyor. Mutluluğu her halinden belli olan yaşlı kadının içinizi ısıtacak o anları...

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dans yaşlı kadın

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