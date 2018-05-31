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ABD’de beyzbol sahasında çıkan hortum görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

ABD’nin Illinois eyaletindeki Libertyville’de gerçekleşen beyzbol maçında bir anda ortaya çıkan hortum görenleri şaşırttı.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Libertyville’de gerçekleşen hortum beyzbol maçına ara verdirtti. Libertyville İtfaiyecileri, “Beyzbol turnuvasında hafif bir hortum gecikmesi yaşadık” ifadelerini kullandı.

Oğlunun beyzbol maçını izlemeye gelen Libertyville İtfaiyecileri çalışanı Mike Weawer, “Sadece birkaç dakika sürdü ve gitti. Harika görünüyordu” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD beyzbol sahası hortum

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