ABD'de evde gerçekleşen patlama böyle görüntülendi

Teksas'ın Hurst ilçesinde yaşanan olayda, kontrolden çıkan bir cip eve girdi ve meskenin gaz hattını deldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, tam olay yerine varmıştı ki evde biriken gaz büyük bir gürültüyle patladı. Olayda evdeki 3 kişi ile araç sürücü ve polis memuru yaralandı. Yaşanan o anlar böyle görüntülendi. (İHA)