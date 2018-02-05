ABD’de Göç Eden Kuşlar Paniğe Neden Oldu

Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde binlerce kuşu bir arada gören insanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçlara yakın mesafede uçan kuşlar, paniğe de sebep oldu.

Bu hem korkutan hem de şaşırtan durumun sebebiyse, kentin, kuşların göç güzergahında bir toplanma noktası olması. (İHA)