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ABD’de Göç Eden Kuşlar Paniğe Neden Oldu

İLGİNÇ HABERLER | 05.02.2018 16:01 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde, göç eden kuşların otoyoldaki araçlara yakın uçması paniğe neden oldu.

Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde binlerce kuşu bir arada gören insanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçlara yakın mesafede uçan kuşlar, paniğe de sebep oldu.

Bu hem korkutan hem de şaşırtan durumun sebebiyse, kentin, kuşların göç güzergahında bir toplanma noktası olması. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD küs

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