ABD’de üst geçidin çökme anının görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin Miami kentindeki Florida Uluslararası Üniversitesinin (FIU) yerleşkesi yakınında dün inşa halindeki bir üst geçit 8 aracın üstüne çökmüştü. Miami polisi, olayda 6 kişinin öldüğünü doğrularken, ölü sayısının artabileceğini ve başka araçların da enkaz altında kalmış olabileceğini açıkladı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. (iha)