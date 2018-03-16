ABD’de üst geçidin çökme anının görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin Miami kentindeki Florida Uluslararası Üniversitesinin (FIU) yerleşkesi yakınında dün inşa halindeki bir üst geçit 8 aracın üstüne çökmüştü. Miami polisi, olayda 6 kişinin öldüğünü doğrularken, ölü sayısının artabileceğini ve başka araçların da enkaz altında kalmış olabileceğini açıkladı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. (iha)
Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum