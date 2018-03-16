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ABD’de üst geçidin çökme anının görüntüleri ortaya çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde üst geçidin çökme anının görüntüleri ortaya çıktı.

ABD’nin Miami kentindeki Florida Uluslararası Üniversitesinin (FIU) yerleşkesi yakınında dün inşa halindeki bir üst geçit 8 aracın üstüne çökmüştü. Miami polisi, olayda 6 kişinin öldüğünü doğrularken, ölü sayısının artabileceğini ve başka araçların da enkaz altında kalmış olabileceğini açıkladı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. (iha)

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ABD üst geçit

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