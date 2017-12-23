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ABD'de genç kızı Müslüman olduğu için dövdüler

İLGİNÇ HABERLER | 23.12.2017 14:02 | Son Güncelleme 13 saat önce

ABD’de bir Müslüman genç kız arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldı. Genç kızın babası okul arkadaşlarının genç kızı ‘Müslüman olduğu için’ dövdüğünü iddia etti.

ABD Florida'da Müslüman kız okul arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldı. Kızın babası bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve bunun kızına Müslüman olduğu için yapıldığını söyledi. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Video Cuma günü kızın babası tarafından Facebook'ta yayınlandı. İddiaya göre Shakeel Munshi isminde dokuzuncu sınıf öğrencisi genç kız Florida'da bulunan West Boca Lisesi'nde Müslüman olduğu için arkadaşları tarafından defalarca zorbalığa maruz kaldı. Genç kız bunu konuşarak sonlandırmaya çalıştı ancak bunu başaramadı ve bir grup yaşıtı tarafından fena bir şekilde dövüldü.

Arkadaşları daha önceleri de genç kıza 'terörist' dediler. Babası kızının yüzünde ve boynunda morluklar olduğunu ve büyük çiviler olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kavga müslüman kız

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne yapsınlar amerikalılar müslümanları sadece televizyonlarda internette terörist olarak tanıyorlar bakıyor nerde islam ülkesi var orda terör hırsızlık tecavüz her şey var o müslüman kızıda potansiyel bir terörist olarak görmüş olabilirler
Alın size özgürlükler ülkesi abd.bu hareket Allah muhafaza burada olsa en başta bizdeki münafıklar baş kaldırır,bsş üstünde baş bırakmazlardı.ama olurmu olmaz Allah'ın izni ile niye çünki biz elhamdülillah müslümanız.
Gel de bunların arasına makineliyle dalma..
Kafirler her dönemde Müslümanlar aleyhine propaganda yaparak iftiralar attılar. Mekkeli Müşrikler, Hz. Peygambere mecnun, büyücü demişlerdi. Yakın zamanda kemalistler, Müslümanlara gerici, yobaz dediler. Batı ise Müslümanlara terorist yaftasını yapıştırdı. Onlara göre bütün Müslümanlar teroristti. Halbuki onlarca sivili katledenler, bunların yani Amerika ve İsrail'in ta kendisiydi. Haçlıların Kudüs'ü alışına bakın, bir de Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü alışına bakın. Aradaki vahşet farkını görünce her dönemde Müslümanlar aleyhine yaptıkları propagandanın asılsızlığı çok daha iyi anlaşılacaktır.
kin, nefret yerine iyilik, doğruluk, güzellik...
iyi de sadece 1 kişi dövüyor . kız kavgası ingilizce bilen bağırışmalardan anlar ne dediklerini babası idda etmiş sadece
Herkesin plan yapsın Allahında var planı miyonlarca müslüman a soykırım uygulanıyor birkaçtane istisna olaylardan neymiş müslüman lar terorist miş yobaz gericiymiş kötüler alçaklar için yaşasın cehennem
Adamlara kafir diyerek onlarda bize terörist diyerek bir çözüm getirmeyecek. ABD halkı ve müslüman dünya halkları daha demokratij laik insanları ülkelerinin başına getirmeyi öğrenecekler. Trump gibi, Putin gibi, Esat gibi bir alay diktatör faşisti seçersek insanlarda böyle birbirine saldıracak/ medeniyetler çatıçması adı altında dünyaya şiddet hakim oluyor.
kız hiç müslümana benzemiyor,,,
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