Aç kalan kangurular kendilerini tellere fırlattı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde aç kalan kangurular kendilerini tel örgülere fırlattı... Uzmanlar, yaşam alanları yerleşimler sebebiyle daralan kanguruların yiyecek bulamadığını ve başka bölgelere gitmeye çalıştığını belirttiler. İnşaat projelerini durdurmak yerine daha fazla çit çekme kararı alan Avustralyalı yetkililer, hayvan hakları savunucularından tepki görüyor.
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