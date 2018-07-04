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Aç kalan kangurular kendilerini tellere fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

Avustralya'da kanguruların ana yola çıkmasını engellemek için çekilen tel örgü, hayvan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı. Aktivistler, çitin hayvanların kendi kendilerine zarar vermesine neden olduğunu dile getiriyor.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde aç kalan kangurular kendilerini tel örgülere fırlattı... Uzmanlar, yaşam alanları yerleşimler sebebiyle daralan kanguruların yiyecek bulamadığını ve başka bölgelere gitmeye çalıştığını belirttiler. İnşaat projelerini durdurmak yerine daha fazla çit çekme kararı alan Avustralyalı yetkililer, hayvan hakları savunucularından tepki görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Kanguru Tel Örgü tel

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