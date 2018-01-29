HABER

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

İLGİNÇ HABERLER | 29.01.2018 16:58 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sivas'ta soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulamayan tilki özel bir fabrikanın bahçesine indi. Aç kalan tilkiyi fabrika çalışanları elleriyle besledi.

Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan tilki Kangal ilçesinde bulunan özel bir fabrikanın bahçesine girdi. Fabrikanın bahçesine giren tilki çalışanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çalışanlar aç kalan tilkiyi et vererek ellleriyle besledi. Fabrika çalışanlarından Başar Kocataş, her canlının yaşama alanı olduğunu belirterek,"Tilki sanırım aç kalmış. Fabrikanın bahçesinde gezinirken fark ettik. Sanırsam yemek arıyordu. Bizde gördük. Yemesi için bir şeyler verdik" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fabrika Sivas Tilki Başar Kocataş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yiğido insanlığın gereğini yapmış.
Diğer Haberler
Motorla turistlerin üzerinden geçip gitti

Motorla turistlerin üzerinden geçip gitti

Kendi kamyonundan canını zor kurtardı

Kendi kamyonundan canını zor kurtardı

Böyle fren görülmedi!

Böyle fren görülmedi!

Hapşırığıyla gülme krizine sokan kadın

Hapşırığıyla gülme krizine sokan kadın

Dilenciye yaptığı hareket tepki çekti

Dilenciye yaptığı hareket tepki çekti

Minibüs nehre uçtu: 13 ölü

Minibüs nehre uçtu: 13 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.