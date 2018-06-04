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Aç panter kediyi böyle avladı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

ABD'de kameraya yansıyan görüntülerde, bir evin bahçesinde, aç bir panterin kediyi avladığı görülüyor. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin bahçesine giren panter evin evcil kedisine saldırdı. Vahşi panterin saldırısı karşısında son çırpınışları fayda etmeyen kedi, aç olan vahşi hayvanın yemeği olmaktan kurtulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida panter kedi

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