Aç panter kediyi böyle avladı

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin bahçesine giren panter evin evcil kedisine saldırdı. Vahşi panterin saldırısı karşısında son çırpınışları fayda etmeyen kedi, aç olan vahşi hayvanın yemeği olmaktan kurtulamadı.
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