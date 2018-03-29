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Aç su aygırı aslanların avına ortak olmak isterse

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Aç su aygırı aslanların avına ortak olmak isterse...

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkın'da aslanların avına ortak olmak isteyen aç su aygırının görüntüleri saha rehberi Solomzi Radebe'nin kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Su Aygırı Aslan

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