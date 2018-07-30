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Acemi hırsız, otobüs şoföründen feci dayak yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcu almak için duran otobüste hırsızlık yapmaya çalışan bir kişi, şoför tarafından durduruldu.

Yolcu almak için duran otobüsü fırsat bilen hırsız sert bir kayaya çarptı. Halk otobüsüne binmeye çalışan yolcuların arkasından otobüsün kasasına hamle yapan hırsız, şoförün durumu fark etmesiyle sağlam bir dayak yedi. İşte o anlar...

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hırsız otobüs şoförü kavga dayak

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