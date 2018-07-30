Acemi hırsız, otobüs şoföründen feci dayak yedi

Yolcu almak için duran otobüsü fırsat bilen hırsız sert bir kayaya çarptı. Halk otobüsüne binmeye çalışan yolcuların arkasından otobüsün kasasına hamle yapan hırsız, şoförün durumu fark etmesiyle sağlam bir dayak yedi. İşte o anlar...

