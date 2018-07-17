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Açılan köprüde boşluğa düştü!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde açılan köprünün oluşturduğu boşluğa düşen bisikletli kadının görüntüsü anbean kameraya yansıdı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bisikletiyle kapalı olan bariyerlerden geçen kadın, açılmakta olan köprünün oluşturduğu boşluğa düştü. Bir süre düştüğü boşlukta kurtarılmayı bekleyen 37 yaşındaki kadın bölgedeki insanlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansırken kadının yüzünde meydana gelen yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırıldığı bildilrdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Wisconsin bisiklet köprü

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