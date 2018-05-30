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Acımasız öğretmen, ufacık çocuğun sandalyesini altından böyle çekti

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Çin'de bir kreşte yaşanan olayda, öğretmenin küçük bir çocuğun sandalyesini altından çektiği görülüyor. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Çin'de kaydedilen görüntülerde kreş öğretmeni ilk başta iteklediği ufak çocuğun daha sonra altındaki sandalyesini çekiyor. Bu görüntüler büyük tepki toplarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin öğretmen Çocuk

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