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Adamı tuttuğu gibi suya fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

İki adamın kavga ettiği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki adamın kavga ettiği görülüyor. Kavganın neden çıktığı bilinmezken, adamlardan birisi diğerini suya fırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adam kavga sosyal medya

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