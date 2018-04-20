Adana’da aşırı yüklü araçlar tehlike saçtı! O anlar kamerada

Adana’da trafiğin işlek olduğu Dr. Mithat Özhan Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyonlar olası kazalara davetiye çıkardı.

D-400 KARAYOLU'NDA ÜZERİNDE MIDIBÜS TAŞIYAN KAMYONET İSE PES DEDİRTTİ

Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyonlar, kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücüleri ve yolcuların da hayatını tehlikeye attı.

Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonlar ve kamyonet trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)