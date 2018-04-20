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Adana’da aşırı yüklü araçlar tehlike saçtı! O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Adana’da yük sınırına dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapılan 2 kamyon ve 1 kamyonet tehlike saçtı. İşlek caddede midibüs taşıyan kamyonet pes dedirtti.

Adana’da trafiğin işlek olduğu Dr. Mithat Özhan Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyonlar olası kazalara davetiye çıkardı.

D-400 KARAYOLU'NDA ÜZERİNDE MIDIBÜS TAŞIYAN KAMYONET İSE PES DEDİRTTİ

Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyonlar, kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücüleri ve yolcuların da hayatını tehlikeye attı.
Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonlar ve kamyonet trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)

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