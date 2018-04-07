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Adana'da şoke eden görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

İLGİNÇ HABERLER  | 07.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Adana'da kaydedilen görüntüde iki kişinin at arabasıyla su kanalında gittiği görülüyor. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük ilgi gördü.

Adana, yaşanan tuhaf olaylarla sosyal medyada konu olmaya devam ediyor. Bu sefer de at arabasıyla su kanalında giden 2 kişinin görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...

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adana su kanalı at arabası sosyal medya

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