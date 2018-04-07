Adana'da şoke eden görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Adana, yaşanan tuhaf olaylarla sosyal medyada konu olmaya devam ediyor. Bu sefer de at arabasıyla su kanalında giden 2 kişinin görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...
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