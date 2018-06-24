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Adana kedisinin hareketleri sosyal medyada yayıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2018 14:36 | Son Güncelleme

Adana kedisinin hareketleri sosyal medyada yayıldı, çok sayıda yorum aldı.

Adana'da bulunan bir kedinin yaptığı davranışlar sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Olayları bitmeyen Adana'nın kedisi de böyle olur şeklindeki yorumlarla yayılan görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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adana kedi

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