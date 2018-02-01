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Adana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

İLGİNÇ HABERLER | 01.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

Adana'nın Karaisali ilçesine bağlı Salbaş mahallesinde çekilen görüntülerde "01 CKE 35" plakalı bir aracın arkasına bağlanan köpeği metrelerce sürüklediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
işkence köpek Hayvan adana

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Dilerim sana da aynısını yaparlar
Hayvanlar benim sessiz kullarimdir simdi zulme susuyolar ama hesap gunu hepsi haklarini arayacaklar. ALLAH C.c derki bana kul hakkiyla gelmeyin kiyamette hesap gunu hesap zamani ben orda olmucam..
bu kopeklerden ne ıstıyor bu ınsan musvetteleri anlamıyorum ne yaptıda sıze bunu reva goruyosunuz.. hayvan mahkemeleri kurulmalı bunları yapanları aynı ceza verılmeli... bak bıdaha oluyormu
ALLAH BELANI VERSIN DILERIM RABBIMDEN EN TEZ ZAMANDA SENI DE SÜRÜM SÜRÜM SURUNDURSUN
Bu nedir yahu? Hayvan hakları kanunun çıkması için daha kaç canın bu caniliklere, tecavüze, zorbalıklara maruz kalması gerekiyor? Bunu yapan adi, ayrıca potansiyel tehlike...
en vahşi hayvandan daha zararlı birşey varsa o da İNSANDIR!!
bu hayvanlara eziyet nedendir onlarıda allah yaratı
insan görünümündeki bu mahluka savunmasız zavallı köpeğe yaptığının aynısı yapılır inşallah.
Bunları bu şekilde yayınladıkça cani insanlar çıkıp kendilerini reklam yapıyorlar ve bilinçlilerde nasılsa bişey olmaz haberlere televizyona çıkıyorlar bu caniler aynı şekilde cezalandırılmalı adalette insan hayvan diye ayırt etmemeli canlı olarak görmeli düşünmeli ve en ağır cezayı vermeliki kimse yapamasın
bu da moda mı oldu lan...ne çeşit bir manyaksınız oğlum siz ..oksijenim tüketmeyin bu dünyada.geberinn..
insanlık müsfettesi yaratık inşallah senin sonunda böyle olur
evin barkın yıkılsın inşallah
Bu ne ya? Eskiden de hergün bunları yapanlar vardı, teknoloji yok diye mi görmezdik? Ne zaman böyle bir millet olduk biz? Acilen yeni yasalar çıkmalı. Araştırmaları incelerseniz katil ve tecavüzcülerin ilk deneyimlerini hayvanlar üzerinde yaptığını göreceksiniz. Biz kendimizi yönetemiyoruz. Yabancı şirket yönetse daha düzenli ülke oluruz. Yazık...
onu baglayıp sürükliceksin hayvan herif öteki tarafta vericen hesabını
Cezalandırılmalı.. Biraz vicdan varsa ceazalandırılmalı.
Bu nasıl bir vijdansızlıktır sen içimizi yaktın allah Ta seni ve senin gibilerini yaksın
HARBİDEN BU MİLLET NE İCİYOR ANLAMADİM.BİR İNSAN SUNUN NEDEN YAPAR.KOPEK SULALENİ FALANMİ KATLETTİ NAMUS DAVASİ Mİ.BU NE İNSANLİK DİSİ BİSEY BİR TURLU COZMUS DEGİLİM.VALLAHİ HELAL OLSUN BUNU YAPAN HAYVANA GUCU YETMİS
sana ceza vermeyen de senin gibidir.
ya niye niye niye niçin sebep ne niye yapıyosun bunu niyeeeeee
burada yorum yazanlar gerekeni söylemişler zaten benim ekleyeceğim şey şu; burada yorumları eksileyenler var onlar umarım aynı eziyeti hatta daha kötüsünü hayatlarında görürler hem de sevdikleri tarafından.
Bu da yeni moda herhalde
ceza olmayınca insanlar zevk için canı sıkılınca yapar oldular.gerçekten kelimeler tükendi.
Önde gideni
gene mi adana arkadas
Siz girin youtuba bakın daha neler var. Köpek yavrsunu diri diri yakan mı dersin, hayvanı boğan mı dersin kaynar suya atana mı..
adana mı dediniz normaldir o zaman
ya nasıl bir vicdan var sizde nasıl bir merhamet yoksunu kişilersiniz benim evde var birtane köpüşüm var yanlışlıkla ayağına basıyorum görmeden içim cız ediyo alıp sevip özür diliyorum sizdeki nasıl bir gaddarlıktır anladım yazıklar olsun sizin gibi insanlara
ne kişi konuşturulmuş ne bir bilgi var. belkide adam ölü bulduğu bir köpeği ortada kalmasın diye götürüyor ne malum ???? ben hayvanlardan korkarım o yuzden arabama alamam ama sokakta ölüsünü bulmuşsamda daha uygun bir yere götürmek için mecbur böyle birşey yapmak durumundayım. çünkü malum bulunduğu yer normal bir yer diilse ekip gelip kaldırana kadar akşam olur.
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