HABER

Adeta ölüme meydan okudu

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

Trafikte umursamazca motosikleti ile ilerleyen adam kırmızı ışıkta geçmiş ve kazadan kıl payı kurtulmuş. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Motosikletiyle araçların arasına dalan adam ölüme meydan okudu. Şans eseri yara almayan adam kuralları alt üst ederken o anlar böyle kaydedildi.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılarDev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar
Kafasına yatak tahtası düştüKafasına yatak tahtası düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet adam

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar

Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar

Kafasına yatak tahtası düştü

Kafasına yatak tahtası düştü

Tren raylara giren otomobile böyle çarptı

Tren raylara giren otomobile böyle çarptı

Rusya’da alkollü sürücü dehşeti

Rusya’da alkollü sürücü dehşeti

Motosiklet sürücüsünün şov uğruna ölümden döndüğü kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün şov uğruna ölümden döndüğü kaza kamerada

Çöp arabasında oluşan gaz bomba gibi patladı, işçiler ölümden döndü... O anlar kamerada

Çöp arabasında oluşan gaz bomba gibi patladı, işçiler ölümden döndü... O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.