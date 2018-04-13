Afrin'deki Mehmetçikten minik kardeşlerine videolu cevap var

Sandıklı ilçesi Miralay Reşatbey İlkokulu öğrencileri, Mehmetçiğe moral sağlamak amacıyla minik elleri ile mektuplar yazdı. Bu mektupların Mehmetçiğe ulaşması ile birlikte, cevabın gelmesi de gecikmedi. Askerlerimiz ilkokul öğrencilerini mutlu edebilmek için video çekip teşekkür etti. Bu cevap karşısında mutlu olan öğrenciler ise, adeta okulda bayram havası estirdi.

Askerler toplu olarak çektiği videoda, "Miralay Reşatbey İlkokulu kıymetli öğrenci ve öğretmenleri göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bize burada en büyük moral kaynağı göndermiş olduğunuz mektuplardır. Mektuplar için bize cevap istediniz, elimizdeki imkanlar doğrultusunda sizlere bu videoyu çekiyoruz. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umut ile bakabiliyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türküm Diyene" ifadelerine yer verdiler. (İHA)