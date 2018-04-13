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Ağaç 2 çocuğun hayatını böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir araç drift yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda bulunan iki 2 çocuğun hayatını, aracın çarptığı ağaç kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda; caddede drift yapan sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, kaldırımda bulunan iki çocuğa çarpmasına ramak kala bir ağaca çarparak durdu. Kaldırımdaki ağaç iki çocuğun hayatını kurtardı. Sürücü ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kaza AĞAÇ

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