Ağaç 2 çocuğun hayatını böyle kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda; caddede drift yapan sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, kaldırımda bulunan iki çocuğa çarpmasına ramak kala bir ağaca çarparak durdu. Kaldırımdaki ağaç iki çocuğun hayatını kurtardı. Sürücü ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. (İHA)
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