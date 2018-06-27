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Ağaç kertenkelesinin tırtıl ve böcek avı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

Ağaç kertenkelesinin tırtıl ve böcek avı.

Güney Afrika'da bulunan Marakele Milli Parkında safari yapan bir turistin kamerasına yansıyan görüntülerde, mavi başlı ağaç kertenkelesi ağaç üzerinde bulunan tırtıl ve böceği avlıyor. İşte o ilginç görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Kertenkele tırtıl böcek av

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