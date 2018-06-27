Ağaç kertenkelesinin tırtıl ve böcek avı.

Güney Afrika'da bulunan Marakele Milli Parkında safari yapan bir turistin kamerasına yansıyan görüntülerde, mavi başlı ağaç kertenkelesi ağaç üzerinde bulunan tırtıl ve böceği avlıyor. İşte o ilginç görüntü.
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