Ağaç neredeyse anne ve bebeğin üstüne devrilecekti

Hollanda'da güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüde, bir kadın bebek pusetiyle kaldırımda yürürken şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.
Devrilen ağaçla birlikte reklam panolarının da yere düştüğü olayda anne ve bebek şans eseri yara almadı. O anlar mağaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi
PKK Azez'de sivil hastaneyi vurdu! Kahreden fotoğraflar
Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!
Bu fotoğraftaki detay şoke etti
Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!
Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum