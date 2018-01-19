Ağaç neredeyse anne ve bebeğin üstüne devrilecekti

Hollanda'da güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüde, bir kadın bebek pusetiyle kaldırımda yürürken şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Devrilen ağaçla birlikte reklam panolarının da yere düştüğü olayda anne ve bebek şans eseri yara almadı. O anlar mağaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.