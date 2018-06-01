Ağacın kesildiğini gören çocuk gözyaşlarını tutamadı

Düzce’de yaşayan 8 yaşındaki Doruk Tuzcu her gün okula giderken gördüğü ağacın kesilmesine veryansın etti. Annesinin video çekerek kayıt altına aldığı Doruk’un üzüntülü halleri sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz gündem oldu. 500 binin üzerinde izlendi.

Doruk Tuzcu videoda kesilen ağacın kökünü okşayarak “Çok üzüldüm. Ağacımı neden kestiler. Seni niye kestiler” şeklinde tepkisini dile getirdi. (İHA)



