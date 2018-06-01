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Ağacın kesildiğini gören çocuk gözyaşlarını tutamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Her gün okula giderken gördüğü ağacın kesilmesine içerleyen 8 yaşındaki Doruk’un tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Düzce’de yaşayan 8 yaşındaki Doruk Tuzcu her gün okula giderken gördüğü ağacın kesilmesine veryansın etti. Annesinin video çekerek kayıt altına aldığı Doruk’un üzüntülü halleri sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz gündem oldu. 500 binin üzerinde izlendi.

Doruk Tuzcu videoda kesilen ağacın kökünü okşayarak “Çok üzüldüm. Ağacımı neden kestiler. Seni niye kestiler” şeklinde tepkisini dile getirdi. (İHA)

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Düzce ağaç Doruk Tuzcu

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