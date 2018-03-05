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Ağlayan bebeğini trolleyen anne güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 22:03 | Son Güncelleme

Telefon uygulaması sayesinde ağlayan bebeğini trolleyen anne izleyenleri güldürdü.

Bir telefon uygulamasının efektiyle bebeğini trolleyen anne kahkahalar eşliğinde olayı kayıt altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek telefon uygulaması

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