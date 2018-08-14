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Ağlayan sahibini mutlu etmek için oyuncaklarını getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Ağlayan sahibine kendi oyuncaklarını getiren köpek sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlerin içini ısıttı. Sahibinin ağladığını gören köpek, onu mutlu etmek için oyuncaklarını getirdi.

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köpek oyuncak

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