HABER

Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde vatandaşlar 2 traktör üzerinde güç testi yaparak traktörlerin gücünü denedi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde traktör sürücüleri ilginç bir yönteme başvurdu. Farklı modellerde 2 traktörün gücünü denemek isteyen vatandaşlar traktörleri boş bir alana getirerek halatlarla birbirlerine bağlayarak güç denemesi yaptı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde traktörlerin kıran kıran başlayan yarışı dakikalarca sürüyor. Birinci olmak için yoğun çaba sarf eden traktör sürücülerinin mücadelesi kameraya yansıyor.

Sıra dışı görüntülere sahne olan yarışa çevredeki vatandaşlarında heyecanla takip ettiği görülüyor. Yarışma bir traktörün yarışı kazanmasının ardından sona eriyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. (İHA)

CHP'den Abdullah Gül tepkisiCHP'den Abdullah Gül tepkisi
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı traktör

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Muharrem İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması

Muharrem İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi dans gösterisine gelmeyince tek başına dans etti

Eşi dans gösterisine gelmeyince tek başına dans etti

Seyir halindeki aracından inip halay çeken TIR sürücüsü

Seyir halindeki aracından inip halay çeken TIR sürücüsü

Yeni aldığı lüks araçla hayatının şokunu yaşadı

Yeni aldığı lüks araçla hayatının şokunu yaşadı

Tofaş'ıyla klasik arabaya kafa tuttu

Tofaş'ıyla klasik arabaya kafa tuttu

Metroda dehşet anları! Pitbull kadına saldırdı

Metroda dehşet anları! Pitbull kadına saldırdı

Ufak çocuğun hayatını böyle kurtardı

Ufak çocuğun hayatını böyle kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.