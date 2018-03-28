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Ahırda dans eden çift sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde emekli maden işçisi Namık Kazdondu, ahırda eşi Hatice Kazdondu ile dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada fenomen oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi Namık Kazdondu, eşi Hatice Kazdondu ile birlikte ahırda ineklerin arasında şarkı söyleyerek dans ederken, videosunu çeken bir yakını sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılarak birçok kez paylaşıldı. Videoyu izleyenler çiftin birbirine duyduğu aşk ve sevgi için övgü dolu yorumlarda bulundu. Namık Kazdondu, videoyu izleyenlerden güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek, "Eşimle birlikte sabah erken kalkmıştık. Ahırda hayvanlarımıza baktık. O gün neşeli bir günümdü. Hem şarkı söyledim hem de eşimle ahırda dans ettim. Eşimi seviyorum. Daha sonra bu görüntüler Dünya Kadınlar Günü'nde bir arkadaşım tarafından sosyal medyada paylaşılmış. Çok izlendi, biz böyle bir şey düşünmemiştik ama mutlu olduk. Eşime aşığım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Kazdondu Namık Kazdondu ahır dans

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
AHİR YAKIŞIR DOSTUM SEN ORDAN CIKMA
Senin gibi kalpsizler de dünyadan çıkın gidinde dünya daha güzel bir yer olsun
anan seni çok üzdü galiba küfür edelim diye böyle bir yorumda bulundun galiba
böyle insanlara bayılıyorum sürekli şikayet eden insanlar seyretsin
harika harika harika işte sevgi bu aşk bu.seside güzelmiş bu arada
tebrik ederim ikinizide simdikilere dans icin beyazsaray flan gerek alti kesmez ne varsa eski sevdalarda var rabbim daim etsin
Güzel insanlar
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