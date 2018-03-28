Ahırda dans eden çift sosyal medyayı salladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi Namık Kazdondu, eşi Hatice Kazdondu ile birlikte ahırda ineklerin arasında şarkı söyleyerek dans ederken, videosunu çeken bir yakını sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılarak birçok kez paylaşıldı. Videoyu izleyenler çiftin birbirine duyduğu aşk ve sevgi için övgü dolu yorumlarda bulundu. Namık Kazdondu, videoyu izleyenlerden güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek, "Eşimle birlikte sabah erken kalkmıştık. Ahırda hayvanlarımıza baktık. O gün neşeli bir günümdü. Hem şarkı söyledim hem de eşimle ahırda dans ettim. Eşimi seviyorum. Daha sonra bu görüntüler Dünya Kadınlar Günü'nde bir arkadaşım tarafından sosyal medyada paylaşılmış. Çok izlendi, biz böyle bir şey düşünmemiştik ama mutlu olduk. Eşime aşığım" dedi.
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