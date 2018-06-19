Ahmet Beyler-Hediye Güven - Erken Seçim Şarkısı

24 Haziran erken seçimleri gündemi sanatçılara da ilham kaynağı oldu. Ahmet Beyler grubu da hayattaki erken seçimlerimizi notalara döktü.

İşte hayattaki 'erken seçimlerimiz:

Hangi kreş olsun erken seçin

Yerler tükenmeden erken seçin

Sınıflar dolmadan erken seçin

Güzeller kapılmadan erken seçin

Sınavda yanıtları erken seçin

Büyüyünce noolucan, erken seçin

Hangi taraf sizinkisi erken seçin

Zamanla seversiniz erken seçin

Ooooooo

Hayat bir seçim, aman erken seçin

Hayat bir seçim, ama erken seçim

Hayat bir seçim, aman erken seçin

Dur, dur, dur... Yavaşla yavaşla..

Dur biraz, yavaşla

Korkma kaçmaz hayat, dur dur yavaşla

Sanma gider elindekiler

Yavaşla

Hayat bir seçim, aman erken seçin

Hayat bir seçim, ama erken seçim

Hayat bir seçim, aman erken seçin

Kendinizi bulmadan erken seçin

Yaşınız dolmadan erken seçin

Soru bile soramadan erken seçin

Sahi siz kimsiniz erken seçin

Dedi babam erlere: Buyrun geçin

Bu yüzden ömrüm hep erken seçim

Dedi babam erlere: Buyrun geçin

Bu yüzden ömrüm hep erken seçim

Hayat bir seçim, ama erken seçim (Yavaşla)

Hayat bir seçim, aman erken seçin (Korkma, kaçmaz... Bari sen yavaşla)

Hayat bir seçim, aman erken seçin (Durmaz hayat)

Hayat bir seçim, aman erken seçin, aman erken seçin

Söz: Eren Tokgöz, Hediye Güven

Müzik: Eren Tokgöz, Emre Çakar, Hediye Güven

Düzenleme: Ahmet Beyler

Miks: Ediz İre

Video: Emre Çakar

