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Ahmet Beyler-Hediye Güven - Erken Seçim Şarkısı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 20:38 | Son Güncelleme

Ahmet Beyler grubu 24 Haziran erken seçimleri için hazırladıkları şarkıyı sosyal medya üzerinden paylaştı.

24 Haziran erken seçimleri gündemi sanatçılara da ilham kaynağı oldu. Ahmet Beyler grubu da hayattaki erken seçimlerimizi notalara döktü.

İşte hayattaki 'erken seçimlerimiz:

Hangi kreş olsun erken seçin
Yerler tükenmeden erken seçin
Sınıflar dolmadan erken seçin
Güzeller kapılmadan erken seçin

Sınavda yanıtları erken seçin
Büyüyünce noolucan, erken seçin
Hangi taraf sizinkisi erken seçin
Zamanla seversiniz erken seçin

Ooooooo

Hayat bir seçim, aman erken seçin
Hayat bir seçim, ama erken seçim
Hayat bir seçim, aman erken seçin

Dur, dur, dur... Yavaşla yavaşla..
Dur biraz, yavaşla
Korkma kaçmaz hayat, dur dur yavaşla
Sanma gider elindekiler
Yavaşla

Hayat bir seçim, aman erken seçin
Hayat bir seçim, ama erken seçim
Hayat bir seçim, aman erken seçin

Kendinizi bulmadan erken seçin
Yaşınız dolmadan erken seçin
Soru bile soramadan erken seçin
Sahi siz kimsiniz erken seçin

Dedi babam erlere: Buyrun geçin
Bu yüzden ömrüm hep erken seçim
Dedi babam erlere: Buyrun geçin
Bu yüzden ömrüm hep erken seçim

Hayat bir seçim, ama erken seçim (Yavaşla)
Hayat bir seçim, aman erken seçin (Korkma, kaçmaz... Bari sen yavaşla)
Hayat bir seçim, aman erken seçin (Durmaz hayat)
Hayat bir seçim, aman erken seçin, aman erken seçin

Söz: Eren Tokgöz, Hediye Güven
Müzik: Eren Tokgöz, Emre Çakar, Hediye Güven
Düzenleme: Ahmet Beyler
Miks: Ediz İre
Video: Emre Çakar

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Anahtar Kelimeler:
ahmet beyler 24 haziran erken seçim

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