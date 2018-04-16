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Ahşap bir anda yüzüne fırladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2018 20:26 | Son Güncelleme

Ahşap torna ustası, oymakta olduğu ahşabın sert bir şekilde kopması sonucu önce dişini daha sonra kameranın lensini kırdı.

Ahşap torna ustası, oymakta olduğu ahşabın sert bir şekilde kopması sonucu önce dişinden yaralanıyor, ardından seken ahşap kameranın lensini kırıyor. Ucuz atlatılan kaza böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ahşap ustası Kaza kamera

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