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Ajan, dans ettiği sırada bir kişiyi böyle vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, bir FBI ajanı dans ettiği sırada yere düşen silahını almak isterken yanlışlıkla bir kişiyi vurdu.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde, bir FBI ajanı gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almaya çalıştığı sırada kazayla yakındaki bir kişiyi bacağından vurdu. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD dans FBI ajan

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