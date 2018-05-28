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AK Parti bayrağını indirmek için kendisini parçaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 18:10 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de direğe tırmanarak AK Parti bayrağını indirmeye çalışan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, AK Parti bayrağını indirmek için direğe çıkmaya çalıştı. Kendisine tepki gösteren bir vatandaşın üzerine yürüyen kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Küçükçekmece ak parti bayrağı kadın

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
BUNUN GİBİLER HER SEÇİMDE BU MİLLETE KOYUN DİYOR BİZDE KOYUYORUZ.ÇÜNKÜ BUNU HAKEDİYORLAR....
@dadasadem163 YAV HE HE HÜLOĞ.SEN MAKARNAYI YEMEYE DEVAM ET.YAKINDA MAKRNADANDA OLACAKSIN
Allah senin gibi düşünenleri,ülkeyi soyup soğana çeviren kişiye oy verenleri bildiği gibi yapsın inşallah (Amin) sizin tuzunuz kuru tabi kurunun yanında yaşta yanıyor...
@dadasadem163 herifteki beyini kuşa taksan ters uçar
@ozgygl @ozgygl yaşin kac bilmiyorum ama internette instgram veya facebookta gezinene kadar acta 2002 oncesine bak tarihine bak Allah sizide 2002 oncesindekiler gibi yapsin (Amin)
@berkuygurc biz alan el degil veren eliz ulkeyi bu sekilde ayristiran zihniyet hic bir zaman basarili olamaz
abla sarhoş, tipik chp li. laik çağdaş aydın
tipik CHP'li diyorsun da.. sizin gibi tipik hırsız, dolandırıcı, yalancı, hayaiyetsiz değiller..
iyi bi dövecen bak bir daha yapar mı
bu aplanın eli öpülür hırsız arsızlar artık evlere kadar dadanıyor
ruh hastası
TİPİK CHP SEÇMENİ
bunu o çıktığı kazığa oturtacan...öyle geberip gitsin
direk dansı bu olsa gerek:)))
helal olsun ablama
Cennet mahalledinden akp ye tek oy çıkmaz . İnadına asmışlardır
karaktersiz kadın incelesen en az vergi verenlerden biri çıkar sovunmaya bakarmısın yaptığı anarşistlik sözde demokrat bunlar
Size gelince hak özgürlük düşünceye saygı istiyorsunuz bize gelince koyun gerici yandaş olarak damgalıyorsunuz.Size bize saygı duymayı öğreteceğiz öyle yada böyle
Tavırlara bak eleman bunun ağzını burnunu kırsa adam gibi konuş lan benimle dese kadına şiddet diye afişe olur bir dünya da ceza alır polis gelir canını okur diğeri de hanım efendi olur çivisi iyice çıktı memleketin
Bacim sogumadiysan diregini dene bi cozum olabilir.
@safir4410 SEN DENEMİŞSİN BELLİ ACIN BÜYÜKK
Videoyu çeken eleman hem vergi veriyorum diyor.kadın neyin vergisini veriyosun diyor. Yok ben öğrenciyim diyor. Hareket yanlış ama çocuğun yaptığıda tam kurmaca
asmayın sizde.
kadın mal ama sende malsın ne demek sahur hazırlamıyor filan iyice ayrıştırdınız milleti
aklı kıt gerizekalı kendini insan gibi ifede edemeyince
Akp bayrağı nedir la? flamadır o. pek değeri yok.
PİSLİKLER...... İNADINA AKP
Tapusunu göster lan bana :)
Siz savur yapıyorsunuz da ne olur israfa peşkeşe ortak oluyorsunuz.Ak troller
Helal olsun bayana
HELAL OLSUN BACIMIZA....
vay şıllık vay. öğrenciye ulan diye bağırıyor. o çıksa çıksa anca başka direğe çıkar.
Buda Erdoğan düşmanlığından kafayı sıyırmış birisi..bereket Bakırköy yakın..
çok doğru bu yüzden bu tip beyinsizler kazanamıyor
laik örümcek kadın :):) Arpası fazla gelmiş ablanın... :):)
ANALAR NE YİĞİTLER DOĞURUYORR....
O İHANET BAYRAĞINI İNDİRMEK ŞEREFTİR ONURDUR ONURR....
HA PKK BAYRAĞI HA AKP BAYRAĞI ..NASILKİ PKK BAYRAĞINI İNDİRİYORSAK TABİKİ AKP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAYRAKLARINIDA İNDİRECEĞİZZ
Evet tipik bir kendini ayrıcalıklı ve aydın gören pislik profili.Genç kendini savunamıyor ben olacaktım o pisliğe gereken dersi verirdim.Bayan diye kimse vuramaz ben hertürlü çirkrfliği yaparım sanıyor.
sığır sana ödediğim vergilerin makbuzlarını göstersem dudağın uçuklar. hani akparti insanları ayırıyordu. senin gibi kaşarların yüzünden akparti hep iktidar olacak.
Normal olmadığı belli kadının zaten...
bukzadına ne desem az.konuşma şekli kendini ele veriyor zaten.
vatan hainleri ancak yıkmasını bilirler iş yapmaya yanaşan yok
Kadın bi 35 lik İçmiş ödemiş 40 tl vergi. O kadınada sorulmaz be ne vergisi diye. Bide öğrenciymiş. Neyi öğreniyosa.
öğrenci kardeşim sende sahur yapmayıp 150 tl karşılığı bayrak asıyorsun.sahur seninde pek derdinde değil anlaşılan.
herhangi bir parti bayrak asınca ne oluyor? benim düşüncem değişiyor mu hayır israf israf israf bayrağı sökünce ne oluyor yürüyün gidin boş işler
Direkçinin ifadesini almak lazım vergi kaçakçısı olabilir
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