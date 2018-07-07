Akan yakıta karşı alınan beyin yakan önlem pes dedirtti

Nijerya'nın Lagos bölgesinde çekildiği bilgisi verilen görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne ait olduğu bilgisi verilen petrol tankerinden sızan yakıta karşı alınan önlem pes dedirtti.

Görüntüde genç bir çocuk, tankerden sızan yakıtı eliyle durdurmaya çalışıyor. Akan yakıtı azalttığı düşünülen bu yöntemle tanker yolda seyrediyor. Akılalmaz görüntü arkadan gelen başka bir aracın içindeki kişi tarafından kaydediliyor. İşte akıllara durgunluk veren ve sosyal medyada yayılan o görüntü.

