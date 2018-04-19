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Akıl hastanesinde hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Akıl hastanesinin bekleme salonunda oturan adamın arkasından sinsice yaklaşan bir akıl hastası genç, adamın ensesine okkalı bir tokat attı.

Bir akıl hastanesinde kaydedilen görüntülerde, akıl hastanesinin bekleme salonunda oturan adamın arkasından sinsice yaklaşan bir akıl hastası genç, adamın ensesine hayatı boyunca unutamayacağı bir okkalı tokadı atıyor. İşte o anlar...

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akıl hastanesi akıl hastası

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