Akıl hastanesinde hayatının şokunu yaşadı

Bir akıl hastanesinde kaydedilen görüntülerde, akıl hastanesinin bekleme salonunda oturan adamın arkasından sinsice yaklaşan bir akıl hastası genç, adamın ensesine hayatı boyunca unutamayacağı bir okkalı tokadı atıyor. İşte o anlar...
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