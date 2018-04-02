Akılalmaz firar! Hapishaneden böyle kaçtı

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Porter County hapishanesine tutuklu olarak getirilen Michael Maldonado isimli bir mahkum, güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak firar etti. Mahkum kaçmasından kısa bir süre sonra güvenlik memurlarının havadan ve karadan yürüttükleri arama çalışmaları sonucu tekrar yakalandı.