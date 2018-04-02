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Akılalmaz firar! Hapishaneden böyle kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan hapishanede güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanan Michael Maldonado isimli mahkumun kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Porter County hapishanesine tutuklu olarak getirilen Michael Maldonado isimli bir mahkum, güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak firar etti. Mahkum kaçmasından kısa bir süre sonra güvenlik memurlarının havadan ve karadan yürüttükleri arama çalışmaları sonucu tekrar yakalandı.

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Porter County mcihael maldonado Hapishane ABD İndiana

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