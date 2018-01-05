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Akılalmaz kaza! Bagajdan fırladı

İLGİNÇ HABERLER | 05.01.2018 21:28 | Son Güncelleme 6 saat önce

Dehşete düşüren kazada emniyet kemeri takmayan sürücü arabanın ön camından yola uçarken, araçtaki diğer kişi de bagajdan yola fırladı. Beyrut'ta meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beyrut

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EMNİYET KEMERİ SIRTINDA SÜSDEĞİLDİR TAKACAKSIN SONRA FIRLAMAYACAKSIN ŞİMDİ ÜZÜLELİMMİ ÜZÜLMEYELİMMİ
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