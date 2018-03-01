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Akılalmaz kaza! Otobüs ikiye bölündü

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Brezilya’da meydana gelen trafik kazasında tırın, otobüse çarpmasıyla, otobüs ikiye bölündü. Dehşete düşüren kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya’da ışık ihlali sebebiyle yaşanan feci kazada bir tır otobüse, otobüs de önündeki otomobile çarptı. Olayda otobüs ikiye ayrıldı, tır da devrildi. Tır şoförü ve otobüsteki 3 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Kaza OTOBÜS TIR

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