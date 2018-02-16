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Akılalmaz Olay! Kocası ve sevgilisini yatakta yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Vietnam'da kaydedilen ve sosyal medyada bu görüntü hayrete düşürdü.

Vietnam'da çekildiği belirtilen görüntüler inanılmaz bir olayı gösteriyor. Kocasından şüphelenen kadın, bunu öğrenmek için durumun peşinden gidiyor ve o anları yayınlıyor.

Sosyal medyada da yayılan görüntülerde kocasını yatakta basan kadın şüphesinde haklı olduğunu gözler önüne seriyor. Neresi olduğu belirtilmese de hazırlıklı bir şekilde yatak odasına giren öfkeli kadın, o anlarda yaşanan her şeyin de bir arkadaşı tarafından videoya alınmasını sağlıyor.

Kocası ve kocasının sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırırken orada kavga başlıyor. Öfkeli karısını sevgilisinin elinden almaya çalışan adama da, kadının yanındaki kişiler engel oluyor. İşte o olay görüntü.

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