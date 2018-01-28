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Akılalmaz olay! Trenin önüne attı

İLGİNÇ HABERLER | 28.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Brezilya’da genç bir kadın, metro istasyonunda bir şahıs tarafından, yaklaşmakta olan trenin önüne itildi.

Sao Paulo’da yaşanan olayda, raylardaki boşluğa düşen genç kadın, inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, onu iten adamsa görevliler tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen şahıs, “Şeytanın emrini yerine getirdim” derken, tedavi altına alınan genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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