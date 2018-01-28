Akılalmaz olay! Trenin önüne attı

Sao Paulo’da yaşanan olayda, raylardaki boşluğa düşen genç kadın, inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, onu iten adamsa görevliler tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen şahıs, “Şeytanın emrini yerine getirdim” derken, tedavi altına alınan genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.