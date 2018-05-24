Akıllı karga her iftar sofrada

Bursa’da Bayrak ailesinin balkonuna gelen karga görenleri hayrete düşürüyor. Nerden geldiği bilinmeyen karga, muhabbet kuşu veya papağan gibi sıcakkanlılığı ile dikkat çekiyor. Ailenin verdiği yiyecekleri ve pideleri afiyetle midesine indiren karga, daha sonra ise balkondan ayrılıyor.

Mümin ismi koydukları karganın çok akıllı olduğunu belirten aile, sadece iftar saati karnını doyurmak için geldiğini ve ona iyi baktıklarını söyledi. Ailenin maskotu olan karganın ise ramazan ayından sonra ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. (İHA)

