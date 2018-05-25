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Akşam yemeğini baykuşa kaptırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 08:41 | Son Güncelleme

Akşam yemeğini baykuşa kaptırdı

Akşam yemeğini baykuşa kaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntü Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washtington’da kayda geçti. Akşam yemeğine hazırlık yapan kedi, yanına yaklaşan tavşanı gözüne kestirdi.

En uygun anı bekkleyen kedi ağzına aldığı tavşanı balkona bıraktı. Fırsatı bulan tavşan bir hamleyle kaçmaya başladı. Kediyse kovaladı. Ancak bir anda orada beliren baykuş tavşanı bir orada avladı. Kedi ise arkalarından bakakaldı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Baykuş tavşan

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