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Aksiyon filmlerini aratmayan akılalmaz kaza

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücücü ışıklara aldırış etmeyen bir sürücünün neden olduğu kazadan böyle kurtuldu.

Motosiklet sürücücü ışıklara aldırış etmeyen bir sürücünün neden olduğu kazadan mucize eseri kurtuldu. ABD'de yaşanan kaza aksiyon filmlerini aratmayacak cinsten.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza Motosiklet

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