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Akvaryumdaki balık bir anda sepete fırladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede viral olan balığın görüntüsü ilgiyle izleniyor.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Bir markette bulunan akvaryumun içinde bulunan balık, bir anda dışarı fırladı.

O sırada oradan geçmekte olan müşterinin alışveriş sepetine zıplayan balığın bu ilginç görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
balık akvaryum

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