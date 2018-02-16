Akvaryumdaki balık bir anda sepete fırladı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Bir markette bulunan akvaryumun içinde bulunan balık, bir anda dışarı fırladı.

O sırada oradan geçmekte olan müşterinin alışveriş sepetine zıplayan balığın bu ilginç görüntüsü sosyal medyada viral oldu.