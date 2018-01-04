HABER

Alanya'da denizde hortum oluştu

İLGİNÇ HABERLER | 04.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde oluşan hortum kıyaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'da dün sabaha karşı yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Okurcalar Mahallesi’nde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 300 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kıyıya yaklaşmadan kayboldu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yeni hortumlar oluşabileceği uyarısında bulundu. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya hortum

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük çocuğun zor anları! Köpek balıklarından böyle kaçtı

Küçük çocuğun zor anları! Köpek balıklarından böyle kaçtı

Telefonda oynadığı bilgi yarışmasında para kazanan kadın çılgına döndü

Telefonda oynadığı bilgi yarışmasında para kazanan kadın çılgına döndü

Polis otosunun önünü kestiler

Polis otosunun önünü kestiler

Timsahla şaşırtan dostluk

Timsahla şaşırtan dostluk

Motosiklet sürücüsü E-5 Karayolunda tehlike saçtı

Motosiklet sürücüsü E-5 Karayolunda tehlike saçtı

Ağzıyla eşek kaldıran adam

Ağzıyla eşek kaldıran adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.