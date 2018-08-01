Aldatan karısı ve karısının sevgilisini yakalayınca çılgına dönen adam onları çubukla dövdü

Çin'de karısından şüphelenen adam, arkadaşlarıyla beraber baskına gitti ve akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Şüphesi üzerine baskın yapan adam bu düşüncede yanılmadığını görünce çılgına döndü ve odada yakaladığı karısının sevgilisine elinde bulunan çubukla defalarca vurdu.

Karısı ve karısının sevgilisine o anlarda kabusu yaşatan adama engel olmak isteyen karısı da yaşanan bu olayda nasibini aldı. Sevgilisine uygulanan şiddeti engellemek isteyen ve olayı sakinleştirmek isteyen kadın da kocası tarafından çubukla dövüldü, darp edildi. Odanın bir köşesine sıkışmış halde yakalanan çift öfkeli adamın bu sinirli darbelerinden kurtulamadı.

Karısının sakin kalması gerektiği uyarılarına rağmen şiddetini sürdüren adamın bu görüntüsü, arkasında bulunan arkadaşı tarafından videoya kaydedildi. Sosyal medyada da yayılan görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Olay sonrasında adamın sinirinin biraz yatıştığı izlenirken sonrasında ne olduğu bilinmiyor. İşte o dehşet anları...





