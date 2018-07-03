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Aldatılan genç kız, sevgilisini tekme tokat dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bir kafede yaşanan olayda, genç kız, sevgilisini başka biriyle yakalayınca herkesin içinde tekme tokat dövdü. O anlar başka bir kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Nerede, ne zaman yaşandığı bilinmeyen olay bir kafede gerçekleşiyor. Aldatılan genç kız, sevgilisini başkasıyla yakalayınca olanlar oldu. Kıskançlık krizine giren kız, erkek arkadaşını onlarca kişinin gözleri önünde defalarca yumruklayıp, yanındaki bardağı kafasına fırlattı. Mekandaki kişiler tarafından şaşkınlıkla izlenen bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kafe kız kavga kıskançlık

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