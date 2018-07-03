Aldatılan genç kız, sevgilisini tekme tokat dövdü

Nerede, ne zaman yaşandığı bilinmeyen olay bir kafede gerçekleşiyor. Aldatılan genç kız, sevgilisini başkasıyla yakalayınca olanlar oldu. Kıskançlık krizine giren kız, erkek arkadaşını onlarca kişinin gözleri önünde defalarca yumruklayıp, yanındaki bardağı kafasına fırlattı. Mekandaki kişiler tarafından şaşkınlıkla izlenen bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

