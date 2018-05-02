Aldatılan kadın, eşinin cinsel organını kesti

Çin'de eşini aldatan adam, yaptığına pişman oldu. Öfkeli kadın, yatağında uyuyan adamın cinsel organını kesti.

"BÖYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Eve gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki adamı hastaneye götürmek istedi ancak çalışmayan bir cinsel organ ile yaşamak istemediğini söyleyen adam ilk yardım ekibini reddetti.

