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Aldatılan kadın, eşinin cinsel organını kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

Çin'de öfkeli eş, kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti. Kanlar içindeki adam, çalışmayan bir cinsel organ ile yaşamak istemediğini söyleyerek sağlık ekiplerini reddetti.

Çin'de eşini aldatan adam, yaptığına pişman oldu. Öfkeli kadın, yatağında uyuyan adamın cinsel organını kesti.

"BÖYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Eve gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki adamı hastaneye götürmek istedi ancak çalışmayan bir cinsel organ ile yaşamak istemediğini söyleyen adam ilk yardım ekibini reddetti.

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çin cinsel organ

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