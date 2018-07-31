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Aldattı dedi karısını sokak ortasında defalarca tekmeledi

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

Çin'de sokak ortasında amatör kameraya kaydedilen görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Karısının kendisini aldattığını söyleyen adam herkesin içinde karısını tekmeledi. Yaşanan bu garip olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

Çin'de sokak ortasında bir kadını tekmeleyen adam, olayı gören herkesi şaşkına çevirdi. Karısının kendisini aldattığını iddia ederek sokak ortasında karısını defalarca tekmeleyen adamı görenler o anları kameraya kaydetti.

KARISININ BAŞINI DEFALARCA TEKMELEDİ

Öfkeli adam karısını defalarca tekmelerken, yerdeki kadına ise kimse yardım etmedi. Yardım edilmemesinin nedeni olarak da kadının aldatmış olduğu belirtildi. Ancak daha sonra adamın uyguladığı şiddetin boyutu yükselince yoldan geçen kişiler adama müdahale etmek durumunda kaldı.

Olayın ardından ne olduğu bilinmese de adamın öfke dolu anları kameraya yansıdı. Çin'den gelen bu görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
çin aldatan eş kadın tekme

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