Aldığı brokoliyi yıkarken ölümcül detayı fark etti

Ohio'da bulunan bir adam, marketten satın aldığı brokoliyi evde yıkarken fark ettiği örümcek büyük bir tehlikeyi de ortaya çıkardı. Brokolinin üzerinde sürünen bir örümcek fark eden adam o anları videoya çekti.
Görülen örümceğin cinsinin ise karadul örümceği olarak bilinen bir zehirli örümcek türü olduğu belirtildi. Karadul örümceğinin ısırığının, çıngıraklı yılanınkinden 15 kat daha güçlü olduğu bilgisi verildi.
Fark ettiği örümceği kilitli bir torbaya koyan adam onu aldığı yere geri götürdü. Brokolinin üzerinde bulunan örümceğin görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan bu olayda aldığımız sebzelerde bu tür tehlikelerin olabileceğine uzmanlar tarafından dikkat çekildi.
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